Conselheiros tutelares de Magé ganham aumento salarial em dia comemorativo. - Divulgação.

Publicado 18/11/2021 16:15

Magé - A Prefeitura de Magé concedeu nesta quinta-feira (18/11), Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares, aumento salarial para os funcionários dos Conselhos da cidade. Instituído pela Lei 11.622, de 19 de dezembro de 2007, a data mobiliza os funcionários do setor em todo o país e, nos dois conselhos da cidade, um no Centro do primeiro distrito e outro em Piabetá. “É um dos trabalhos mais nobres que temos na Prefeitura. São tão necessários que, após dez anos, receberão, em meu Governo, o reconhecimento que merecem. Vou conceder a eles o aumento que tanto reivindicam e precisam”, declarou o prefeito Renato Cozzolino.

Em 2021, os conselhos tutelares mageenses realizaram 500 novos atendimentos e expediram 1.055 ofícios para instituições que compõem o sistema de garantia de direitos. Desse total, 70% referem-se a conflitos familiares, como esclarece o conselheiro Carlos Alberto Júnior. Dos 30% restantes, 10% estão relacionados com automutilação e tentativa de suicídio. Evasão escolar e abandono de incapaz respondem por 8% dos atendimentos. “É muito triste ter que trabalhar com tais números e precisar convencer a população que não somos um órgão de repressão, mas, sim, de proteção”, frisa. Carlos atribui à pandemia uma piora nos conflitos: “na maioria das vezes, o perigo está dentro de casa”.

Além dele, Valdeci Cândido, também é conselheiro em Magé. A maioria dos profissionais são mulheres e elas contam que sofrem em dobro. “Temos que lidar com situações gritantes como os casos de abuso sexual de meninas. Muitas vezes, acontece de sermos recebidas pelos abusadores de faca em punho, querendo nos intimidar”, disse Alcinete Azevedo. “Já tive que sair de lugares correndo porque soltaram os cachorros em cima de mim literalmente”, completa Simone Sardinha. Ela revela, emocionada, que já pensou em desistir quando precisou convencer uma adolescente, por telefone, a não se enforcar.

Rosemari Bernardo de Oliveira tem feito terapia para lidar melhor com a dura realidade de quem é guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “Quando encontro uma mãe e ela me abraça dizendo que está tudo certo com a sua família não tem preço”, diz a conselheira.

Em todo o país, há trinta mil conselheiros tutelares. “Os conselheiros promovem a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Sem o Conselho Tutelar, o trabalho da Assistência Social não teria tanto sucesso. Queria agradecer pelo trabalho excepcional que eles fazem”, declara a secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes. Além de Carlos, Simone, Alcinete, Valdeci, Rosemari e Rosiene, também são conselheiros tutelares em Magé Mariza Furtonato, Clara Souza, Andréa Guedes e Nanci Nunes.

Atendimento

Conselho Tutelar I: Rua Domingos Belize, 241, no Centro de Magé. Tel.: 2633-0932. Das 8h às 18h.

Conselho Tutelar II: Rua Mário Brito, 128, em Piabetá. Tel.: 2633-3125. Das 8h às 18h.