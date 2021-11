Publicado 18/11/2021 16:17

Magé - Desde o início de novembro, a Secretaria de Saúde de Magé ganhou uma melhora nos serviços de atendimento à população. A ouvidoria da secretaria conta agora com atendimento 24h por dia por telefone (96461-1111). O “Alô Saúde” funciona sete dias da semana (incluindo feriados) para ajudar na solução de problemas e tirar dúvidas da população na área de saúde. Segundo a prefeitura, o serviço pode ser usado pelo WhatsApp, para falar diretamente com um dos atendentes de plantão e presencialmente, na Secretaria de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h.

“Temos a opção do WhatsApp com um sistema automático de perguntas e respostas para agilizar o atendimento. Isso é importante nos momentos que nossos atendentes estão sobrecarregados, pois, adiantam o serviço filtrando as questões do usuário enquanto não podemos falar com ele. Além disso, atendemos pelo e-mail [email protected] e.rj.gov.br ”, explicou a coordenadora da Ouvidoria da Saúde, Monique Mota.

Segundo a secretária de Saúde, Larissa Storte, a emergência não pode ser deixada o dia seguinte.

“Foi necessário ampliar o horário de funcionamento do serviço no município porque, além do Hospital de Magé e da Maternidade de Piabetá, temos várias unidades mistas que funcionam 24h. Se algum usuário do sistema estiver em um desses locais e precisar de nossa ajuda fora do horário comercial, temos de estar disponíveis para atendê-lo. Procuramos nunca deixar nenhum de nossos usuários sem resposta nesta situação”, disse a secretária.