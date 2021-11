Além da prisão, policiais apreenderam grande quantidade de drogas em Santo Aleixo. - Divulgação/PMRJ.

Além da prisão, policiais apreenderam grande quantidade de drogas em Santo Aleixo.Divulgação/PMRJ.

Publicado 18/11/2021 16:22

Magé - Policiais militares do 34° BPM de Magé prenderam nesta quarta-feira (17), quatro traficantes no bairro da Piedade e apreenderam grande quantidade de drogas em Santo Aleixo. De acordo com a PM, ao serem abordados na Piedade, os homens dispararam tiros contra a guarnição, o que ocasionou um confronto, mas sem vítimas. Com eles foram encontrados 27 envelopes de maconha, 39 de cocaína e um rádio transmissor.

Já em Santo Aleixo, os policiais suspeitaram de um indivíduo sentado em uma calçada que ao perceber a aproximação fugiu para uma área de mata. No local eles acharam 107 envelopes de maconha e um rádio transmissor. As ocorrências foram encaminhadas para a 65ª DP.