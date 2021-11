A Casa do Empreendedor de Magé fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras. - Divulgação/Gilson Jr.

Magé - A Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda de Magé está com inscrições abertas para a palestra gratuita sobre Marketing Digital e Educação Financeira, que acontece na próxima quinta-feira (25/11), das 13h às 17h. As inscrições devem ser feitas através do WhatsApp da Secretaria de Trabalho, no número (21) 96962-8462. O evento é voltado para artesãos e empreendedores em geral.

Os assuntos abordados serão: importância do planejamento financeiro, expansão dos negócios através da obtenção de crédito, mídias e linguagem adequadas com clientes nas redes sociais, entre outros. As vagas para o evento, que acontecerá na Casa do Empreendedor, são limitadas por conta das restrições sanitárias da Covid-19.

Os palestrantes serão Carlos Augusto Mendes e Caroline Lopes, ambos consultores do Sebrae. A Casa do Empreendedor fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras, Magé.