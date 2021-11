Magé oferta oficinas de música, libra e artes para população. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 19/11/2021 18:10

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Fundação Educacional e Cultural de Magé (FECM) está ofertando quatro oficinas gratuitas de música (canto, violão, teclado e percussão) e outras cinco de libras, desenho, desenho anime, artesanato em EVA e decoupage. Os cursos já contam com 150 alunos inscritos.

“A história de que Magé não conseguia nada e que a pessoa que tinha vocação para cantar, tocar, desenhar e dançar não tinha oportunidade acabou. Muitas pessoas tinham que sair do município para fazer essas capacitações, mas hoje a Fundação oferece tudo isso gratuitamente. Muitas delas não teriam condições de pagar por isso. Já temos mais 150 alunos inscritos em diversos cursos e isso vai melhorar a cada dia. Vamos oferecer mais cursos e abrir novas turmas para que todos tenham acesso”, garante a secretária de Educação e Cultura e presidente da FECM, Sandra Ramaldo.

Muitos jovens já estão aproveitando esta oportunidade. Uma delas é a Láiza Cruz, de 17 anos, que desde mais nova tinha vontade de aprender violão como hobby.

“Eu sempre quis conhecer mais a fundo o mundo da música e com essa oportunidade estou desenvolvendo um talento que eu nem sabia que tinha. Estou gostando muito de tocar violão porque a cada dia vamos aprendendo algo a mais Vou poder tocar meu rock em casa, isso pra mim é uma conquista”, comemora a estudante.

Quem também está feliz é Clarissa Cristina, de 14 anos, que cantava em casa e se inscreveu nas aulas de canto para se aperfeiçoar. “Eu já cantava em casa e quando soube que aqui tinha aula de canto decidi me inscrever para melhorar e me aperfeiçoar. Está valendo muito a pena porque a minha voz está bem melhor e já sinto a diferença até na hora de falar com as pessoas. O professor é muito bom”, conta a moradora do 1º distrito.

As oficinas estão sendo oferecidas na Casa Mageense de Cultura (CMC) de segunda a sexta-feira no horário comercial. A FECM recebe inscrições para as oficinas de artesanato e decoupage que começam ainda este mês. Para os outros cursos, o interessado pode colocar o nome da lista de espera. Basta comparecer à CMC que fica na Rua Alcindo Guanabara nº 39, próximo a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, no Centro de Magé.

Oficinas acontecem na Casa Mageense de Cultur de segunda a sexta-feira. 150 alunos já estão matriculados nos cursos. Divulgação/Lucas Santos.