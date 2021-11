A mageense Erica Fernandes é pescadora desde a adolescência e busca um retorno financeiro melhor através da construção civil. - Divulgação.

Publicado 18/11/2021 17:06

A Petrobras forma nesta sexta-feira (19), 28 mulheres em técnico de pedreira e pintura predial, através do projeto Mão na Massa, patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, que capacita mulheres de baixa renda para trabalhar no setor. São mulheres moradoras de Magé, Itaboraí, Maricá, São Gonçalo e Rio de Janeiro, que buscam uma chance no mercado de trabalho. A formatura será realizada no auditório da Fecomércio às 10h.

Segundo a Petrobras, as alunas receberam qualificação técnica e social. Além do treinamento prático, tiveram aulas de português, matemática e aprenderam sobre segurança do trabalho, empreendedorismo, cidadania, meio ambiente e protagonismo feminino. “Todas as participantes terão uma formação completa na construção civil e serão capazes de executar os projetos do início ao fim”, disse a coordenadora do projeto Mão na Massa, Jacqueline Cruz.

A Petrobras apoia o projeto há 14 anos e mais de 1320 mulheres foram capacitadas para o mercado de trabalho nesse período. “É uma parceria de longa data que busca a qualificação profissional, o empreendedorismo, a geração de emprego e renda, voltados para a inclusão social”, afirma a gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Olinta Cardoso.

A engenheira civil e idealizadora do projeto, Deise Gravina, explica que a maioria das alunas é chefe de família e o curso é a possibilidade de um trabalho fixo e a segurança da carteira assinada. “O Mão na Massa aposta na transformação e no empoderamento de mulheres. Inclusive, temos muitas empreendedoras que realizaram o sonho do negócio próprio e ainda empregam outras companheiras de curso”.

São mulheres como Erica Fernandes, de 46 anos, de Magé. Pescadora desde a adolescência, seguiu a profissão do pai. Agora ela quer alçar novas áreas e ter um retorno financeiro melhor. “Já estou distribuindo currículo e estou preparada para esse novo desafio. Aprendemos tudo sobre uma obra - da leitura de uma planta à parte elétrica e hidráulica”, comenta. Ela e outras colegas de turma já estão colocando em prática o que aprenderam, montaram um grupo e estão realizando reformas voluntárias para quem precisa.



O Projeto

O projeto Mão na Massa, realizado pelo Instituto Protetor dos Pobres e Crianças Abrigo Maria Imaculada, foi idealizado pela engenheira civil Deise Gravina, em 2007, com o objetivo de inserir a mulher no mercado da construção civil. Tem como eixos estruturantes a emancipação econômica feminina; benefício para a comunidade; incentivo à participação; e, geração de renda. Ele é dirigido a mulheres de 18 a 45 anos, que tenham cursado no mínimo até a 5ª ano do Ensino Fundamental, e que estejam em situação de vulnerabilidade social ou possuam baixa renda. “Era preciso trazer mais equidade de gênero para o canteiro de obras – e conseguimos. O projeto usa a força da Construção Civil para transformar a vida de mulheres em situação de vulnerabilidade social”, reforça.

Além do apoio da Petrobras, o projeto conta com a parceira da Fecomércio, Faetec, Sebrae, Seconci, Kolimar, Lar de Maria das Dores, Workay e as Prefeitura de Maricá e de Itaboraí.