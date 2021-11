Consciência Negra: Quilombo Maria Conga participa do programa Social + Presente.

O prefeito Renato Cozzolino, esteve no local acompanhado da primeira-dama Lara Torres, do secretário Estadual de Desenvolvimento Social, Matheus Quintal e da secretária Municipal de Ação Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes. - Divulgação.

Magé - Mais um passo foi dado para estender a parceria entre a Prefeitura de Magé e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSDH). As comunidades do quilombo Maria Conga e do bairro Vila Nova receberam, nesta quinta-feira (18/11), a visita do programa Social + Presente. As ações, que incluíram retirada de documentos, CadÚnico, aferição da pressão e da glicemia e SOS Crianças Desaparecidas, dentre outras, aconteceram na Quadra da Vila Nova, das 10h às 14h. O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, esteve no local acompanhado da primeira-dama Lara Torres. “Escolhemos este lugar por ser próximo do Maria Conga e por conta do Mês da Consciência Negra. Queremos que os moradores daqui se beneficiem com todos esses serviços”, disse.



O secretário Estadual de Desenvolvimento Social, Matheus Quintal, aproveitou para anunciar que as próximas ações da parceria entre a SEDSDH e a Prefeitura ocorrerão no bairro da Lagoa, também no primeiro distrito. “Vamos levar o Social + Presente e o RJ Para Todos para outras regiões de Magé. O próximo será na Lagoa perto do período natalino”, informou.



A secretária Municipal de Ação Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, garantiu que ações como essa acontecerão mais vezes em 2022. “Temos a intenção de estender essas parcerias e levá-las a todos os bairros. Queremos fazer o Social + Presente e o Prefeitura em Ação chegarem às comunidades que tanto precisam e têm dificuldades para acessar esses serviços”.



A notícia da expansão dos serviços agradou moradoras, como a auxiliar de cozinha Cristiane da Silva Mustrange, de 47 anos. Ela procurou a Fundação Santa Cabrini, que tinha uma tenda montada no local, para regularizar a situação do neto de quatro anos. “Ele é filho do meu filho que está preso e a mãe me deu ele para criar. Entrei com processo para a guarda definitiva, mas consegui a provisória. Muito tempo se passou e vim saber o que posso fazer para ter, finalmente, a definitiva”, contou.

