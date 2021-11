Magé promove discussão sobre o impacto na pandemia na alfabetização. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 22/11/2021 13:52

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), celebrou o Dia Nacional da Alfabetização, na última quinta-feira (18), com a reunião de 250 professores 1º e 2º anos da rede municipal para ampliarem a discussão sobre os impactos da pandemia na alfabetização.

“Nosso objetivo é levar os professores a refletirem a prática de alfabetização que é importante, porque ela se constrói no encontro com o aluno e se reconstrói a cada momento, ainda mais quando falamos de educação e prática pedagógica no período de pandemia. A alfabetização foi muito afetada nesse período e hoje reunimos os professores para comemorar o dia da alfabetização e ampliar a discussão desse processo”, explica Maria Rita Luzório, diretora do Departamento de Ensino.

Segundo a prefeitura, Magé se reinventou e saiu na frente para que os alunos não fossem prejudicados. A SMEC criou o programa “Janelas do Aprender: Estação Alfabetização” com aulas de reforço aos sábados para os alunos com déficit de aprendizagem.

“O Janelas do Aprender está sendo um marco, porque os alunos foram resgatados no processo de aprendizagem que ficou com uma lacuna muito grande. Eles ficaram o ano de 2020 sem frequentar a escola e isso deixou uma marca. Trazer o aluno para escola aos sábados para trabalhar esse gap de aprendizagem está sendo muito importante. Hoje já colhemos os frutos, temos alunos que não tinham domínio de leitura e desde eles começaram a ter o olhar mais específico para dificuldade eles avançaram”, comemora a diretora do Departamento de Ensino.

Clarisse Mantuan é professora de alfabetização na Escola Municipal Vereador Geraldo Ângelo e trabalha na rede municipal há 17 anos. Para ela, o retorno dos alunos foi essencial para o processo de aprendizagem.

“Esse ano voltamos remotamente, depois parcialmente e agora estamos com mais de 90% dos alunos na sala de aula. Com isso estamos num período de desenvolvimento em que podemos ver que o nosso trabalho desafiador como professor tem contribuído de forma efetiva. Em casa, o estudo é diferente, porque a escola continua sendo o local onde o aluno se socializa, compartilha e troca experiências de vida e aprendizagem. Estamos comemorando porque estamos chegando ao fim do ano letivo também e acreditamos que muito em breve teremos 100% dos alunos frequentando as aulas”, disse Clarisse.