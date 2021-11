Canta Magé: mais cinco cantores se classificam para a semifinal. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 22/11/2021 14:23

Magé - A Prefeitura de Magé anunciou nesta segunda-feira (22), mais cinco cantores classificados para seminifinal do Canta Magé, na segunda tarde de eliminatórias do concurso musical, realizada neste domingo. Rayane Rocha, Jovana Goulart, Roberta Machado, Rodrigo França e Angela Aguiar estão na semifinal do concurso musical.



Apresentada pelo secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, a live eliminatória foi transmitida pelo Youtube da Prefeitura de Magé e apresentou mais 15 concorrentes ao público, reunindo MPB, gospel, rock e pop. “Acredito que é um grande incentivo à arte, música e cultura da nossa cidade, e sobretudo uma oportunidade única de revelar para toda a cidade de Magé tantas estrelas”, disse o secretário.



O Canta Magé é uma iniciativa organizada pela Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos em parceria com a Fundação Cultural e Educacional para dar oportunidade e valorizar os talentos da cidade. A terceira e última live será no próximo sábado (27), às 13h, e com transmissão ao vivo pelo YouTube da Prefeitura para assistir e votar.



Semifinalistas comemoram

Destaque da tarde, com maior nota e maior número de votos popular, Rayane Rocha comemorou a classificação. “É uma loucura, porque eu não imaginava passar dessas duas formas. Eu estou muito feliz e muito agradecida a todo mundo que votou e aos jurados que gostaram”, vibrou a semifinalista.

Rodrigo França foi o único homem classificado na segunda eliminatória e quase não acreditou. “Eu estou muito emocionado, na hora eu fiquei em choque, estava sem acreditar que eu passei. Quero agradecer muito aos meus amigos que me incentivaram, porque eu estava desacreditado e hoje estou classificado”, disse.



Segunda maior nota da tarde e classificada pelo voto popular, Roberta Machado mostrou muita generosidade antes mesmo de se apresentar. A princípio ela iria cantar apenas na terceira eliminatória e topou antecipar sua apresentação na véspera da segunda live, para substituir um candidato que não poderia se apresentar. “Eu queria agradecer a cada um que dedicou um tempo para votar em mim, até eu mesma fiquei surpresa, foi muita emoção no palco. Eu aceitei estar aqui hoje por conta de achar justo o Davi estar participando, mas eu só tenho a agradecer. Obrigada Prefeitura pelo excelente trabalho para que a gente possa dar nosso melhor aqui no Canta Magé”, agradeceu.

