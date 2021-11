Secretariado de Magé busca parceria com CEFET. - Divulgação.

Magé - Os secretários municipais de Meio Ambiente, Sílvio Furtado, e de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, encontraram-se, na última quinta-feira (18/11), com professores do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ), para uma conversa sobre a implantação de cursos da instituição em Magé. O objetivo foi discutir a assinatura de um Termo de Cooperação para trazer para o município um curso técnico de Energias Renováveis e alguns outros cursos profissionalizantes, como o de Criação de Biodigestor, Refrigeração e de Energias Solar Fotovoltaica e Térmica e Eólica. “Magé será um exemplo em políticas sustentáveis, além de fomentar energias renováveis”, declarou o secretário Furtado.



O encontro aconteceu na sede da SMMA, em Santa Dalila, no segundo distrito. Participaram da conversa os professores Luiz Eduardo Pizarro Borges, especialista em Catálise, Engenharia de Processos, Energia Alternativa, Reciclagem Química, Química Verde, Biocombustíveis e Hidrogênio; o professor do Instituto Militar de Engenharia, Paulo Rosa; e Sebastião Fábio Quintiliano. De acordo com o grupo, a vinda à cidade foi teve objetivo de aproximar as instituições para elaborar o Termo de Cooperação visando à implantação dos cursos e o reforço de políticas ambientais a partir de conceitos modernos de sustentabilidade.



O comandante da Guarda Municipal Ambiental, William Ferreira também esteve presente. Segundo Ferreira, a ideia para a implantação desses cursos originou-se em uma demanda ambiental importante para a cidade. “Um dos principais problemas de Magé é a falta de saneamento básico. Apenas 3% do município estão saneados. Com isso, estamos muito interessados em desenvolver ecofossas e biodigestores, para fazer com que a água dos esgotos não polua nossas cachoeiras e rios”, disse. As conversas com o Cefet-RJ continuam nas próximas semanas. O curso técnico de Energias Renováveis, caso seja implantado, terá duração de dois anos.