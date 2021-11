Magé em obras: Prefeitura asfalta mais uma rua no sexto distrito. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 25/11/2021 15:29

Magé - A Prefeitura de Magé está levando asfalto para mais uma rua no sexto distrito na série de obras que acontecem simultaneamente na cidade. Nesta quarta-feira (24), a Rua Capri, no Parque Veneza começou a receber asfalto, após a realização do serviço de drenagem, com colocação de caixas de ralos, e meio-fio. A obra faz parte do projeto de revitalização do bairro, que já pavimentou a Rua Bolonha e preparou outras ruas como as Avenidas Roma e Anápolis.

“Como prometido, o asfalto está caindo aqui na Rua Capri. Os moradores estão felizes, é muito gratificante entregar mais uma obra da nossa gestão. O Parque Veneza era um bairro muito esquecido pelas gestões passadas, então começamos as obras com manilhamento, colocação de meio-fio, até chegar ao asfalto, e assim vamos entregando rua por rua”, ressaltou o prefeito Renato Cozzolino.

O secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira, comentou sobre a obra e afirma que até o final da semana 500 toneladas de asfalto serão entregues. “A Prefeitura está comprometida com nossos contribuintes, atuando continuamente para esse tipo de entrega. Uma obra com 800m de extensão, com tratamento e paisagismo. E vamos dar seguimento também com a Avenida Roma, entregando em torno de 500 toneladas de asfalto no bairro só nesta semana”, explicou.

O pedreiro Almir Damião, mora há 52 anos na Rua Capri, e comemorou a chegada do asfalto. “Meu pai foi o primeiro morador daqui, não tinha nada, só mato. Infelizmente ele faleceu e não viu o asfalto chegar, mas agora ele deve estar bastante contente porque nós estamos conseguindo ver o futuro para o Parque Veneza. Esse asfalto valoriza nossa região, estamos muito felizes”, disse.