Magé em obras: Prefeitura promove melhorias em diversas ruas do buraco da onça. - Divulgação/Gilson Jr.

Magé em obras: Prefeitura promove melhorias em diversas ruas do buraco da onça.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 24/11/2021 12:08 | Atualizado 25/11/2021 15:16

Magé - Pelo menos sete ruas do Buraco da Onça, no sexto distrito, estão passando por melhorias executadas pela Prefeitura de Magé. Além do recapeamento e do abastecimento de água, os logradouros seguem recebendo serviços de limpeza, poda, raspagem, pintura de meios-fios e desobstrução de ralos de águas pluviais. A Secretaria Municipal de Infraestrutura também promoveu a dragagem do valão que vai do bairro Jardim São Paulo, nome oficial do Buraco da Onça, até o Parque Caçula. Nesta terça-feira (23/11), o prefeito Renato Cozzolino foi verificar a colocação de asfalto na Rua Maria Margarida.

“Um dos principais problemas dessa região era a falta de água. Uma dor de cabeça que se estendia por mais de 30 anos. Mas, no início do meu mandato, comecei aqui uma obra de canalização e já estamos oferecendo para os moradores água encanada, água tratada”, comemorou o prefeito. Ele acrescentou que os funcionários da Infraestrutura voltaram à região para recuperar as ruas que foram afetadas pelos meses de intervenção.

Além da Maria Margarida, as ruas Helena Cândida. J Vieira da Costa, Agenor Coelho, Dr. R Manzollo, Andrei Nazário e Montezuma também serão recapeadas pela Secretaria de Infraestrutura. Ao todo, 200 toneladas de asfalto serão despejadas.

O vigilante Amarildo Lima, de 56 anos, mora há três décadas no bairro e confessou que não acreditava que fosse ter água tratada em casa. “Nossa situação aqui era bem precária. Há muito tempo que estávamos querendo ter água canalizada aqui. Essa hora chegou”, declarou. O aposentado Ildefonso Moreira, 70, mora no local desde os anos 1970. Para ele, o recapeamento é o carro-chefe das obras. “Depois que ‘rasgaram’ a rua para passar a tubulação de água, os buracos passaram a ser nosso pesadelo. Agora que o asfalto está chegando, vai melhorar bastante”, pontuou.