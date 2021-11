Polícia militar prende casal que cultivava maconha para tráfico em casa em Magé. - Divulgação/PMRJ.

Publicado 24/11/2021 12:40 | Atualizado 25/11/2021 09:29

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta quarta-feira (24), um casal que cultivava maconha para tráfico de drogas em casa em Piabetá. De acordo com a PM, a prisão foi possível após uma denúncia anônima. Na residência do casal eles encontraram quatro mudas de Cannabis e um triturador de ervas.

A ocorrência foi encaminhada para a 66ª DP onde o casal foi autuado por posse e cultivo de plantas utilizadas na preparação de drogas. O material permaneceu apreendido na Delegacia.

Denúncia Polícia Militar

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.