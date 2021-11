Magé alerta: Sirenes da Defesa Civil serão acionadas no próximo sábado (27). - Reprodução.

Publicado 25/11/2021 15:38

Magé - Todas as sirenes instaladas pela secretaria de Proteção e Defesa Civil serão acionadas no próximo sábado (27), às 10h. A ação faz parte da testagem estadual das sirenes do Rio de Janeiro que visam a preparação para as fortes chuvas que têm atingido o Estado.

“É necessário informar a comunidade que será feito o teste para não criar alarde e para não perdermos a credibilidade com os acionamentos. Não tocaremos a sirene sem motivo e a confiança da população é essencial para nosso trabalho,” afirma a supervisora técnica Alana Cidade.

Em caso de desastres ou dúvidas relacionadas a Defesa Civil, ligue para 199 ou 2739-4512. O atendimento telefônico funciona 24h por dia.