Mais de 5 mil animais foram imunizados nas duas fases da campanha. - Divulgação.

Publicado 20/12/2021 14:29 | Atualizado 20/12/2021 17:35

Magé - Na última sexta-feira (17), a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Agricultura Sustentável, encerrou a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa, que teve como alvo os animais de até dois anos de idade. Assim como na primeira etapa, 100% dos animais bovinos e bubalinos das propriedades cadastradas foram vacinados, totalizando mais de 5 mil animais imunizados nas duas fases da campanha.

“Em Maio nós vacinamos 100% dos animais das propriedades cadastradas e agora em novembro, que foram bois e búfalos de até dois anos de idade, conseguimos repetir esse feito. Nós temos um trabalho de fazer os produtores terem um incentivo do município para cada vez mais ampliarem suas produções e seus rebanhos”, declarou o secretário de Agricultura Sustentável, André Castilho.

O veterinário Paulo César Rosa destacou a importância de cumprir a meta de vacinação. “A principal importância da vacinação é que com apenas um caso de febre aftosa o rebanho todo do estado é interditado, o que acaba prejudicando o Brasil inteiro na exportação de animais. Os países que compram do Brasil podem acabar bloqueando a importação, fazendo o preço do boi cair, prejudicando todos os produtores. E a vacinação é o que vai ajudar a erradicar essa doença”, disse.

O secretário André Castilho também falou sobre os projetos para a agricultura de Magé em 2022. “Para o ano que vem estamos comprando um cilindro de nitrogênio e vamos fazer uma melhoria genética dos rebanhos de Magé e em breve vamos inaugurar o curral municipal onde vamos apreender os bovinos, equinos, suínos e bubalinos que estão soltos pelas ruas para evitar acidentes como atropelamentos e vamos vacinas, fazer exames e testes de anemias infecciosas. Os proprietários desses animais terão que procurar a gente para o resgate, caso contrário os animais serão leiloados com o recurso sendo revertido em investimentos na agricultura”, frisou.