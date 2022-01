Procon Magé recebe denúncias de possíveis irregularidades nos horários das linhas de ônibus da auto viação Reginas que fazem o trajeto de Magé ao Rio de Janeiro. - Reprodução.

Publicado 24/01/2022 12:00 | Atualizado 24/01/2022 14:18

Magé - O Procon Magé recebeu inúmeras denúncias de possíveis irregularidades nos horários das linhas de ônibus da auto viação Reginas que fazem o trajeto de Magé ao Rio de Janeiro. Para ajudar os consumidores, o órgão solicitou uma reunião para tratar do assunto e dar uma resposta às pessoas que dependem da normalização do serviço.

“Recebemos diversas reclamações dos consumidores sobre a irregularidade dos horários nas linhas que transportam os passageiros até o município do Rio, principalmente nas linhas 464C (Andorinhas x Central), 125C (Central x Magé) e 2125C (Castelo x Magé). Outras reclamações são do retorno integral de algumas linhas, como 125C Magé x Central (via linha vermelha) e 127 C Magé x Candelária que desde o início da pandemia pararam de funcionar e ainda não retornaram”, explica Renata Meirelles, coordenadora do Procon Magé.

Além disso, o Procon municipal notificou a mesma empresa para que fornecesse horários e linhas que passam por Magé, por conta de denúncias de que a frota seria reduzida por conta do feriado que aconteceu ontem no município do Rio, o que prejudicaria os moradores da cidade que trabalham naquele local. Em resposta, a auto viação Reginas informou que segue o itinerário estabelecido pelo Detro/RJ e cumpre fielmente os horários constantes do site do órgão.