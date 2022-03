Magé é castigada pelas fortes chuvas deste domingo (19). - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 21/03/2022 09:00

Magé - O sexto distrito de Magé foi castigado pelas as últimas chuvas que castigaram a cidade no último domingo. Em 24 horas, quatro bairros da cidade: Pau Grande, Fragoso, Parque dos Artistas e Jardim Nazareno, foram alagados pela grande quantidade de chuva, com transbordamento de sete rios e córregos, e a queda de uma ponte, em Raiz da Serra, que deixou os moradores da Rua Joaquim dos Santos, isolados. Oito sirenes foram acionadas entre a noite e a manhã desta segunda. A Defesa Civil constatou quatro deslizamentos, sem registro de vítimas.

A Estrada da Serra Velha, que dá acesso à Petrópolis, onde também foram registrados pontos de deslizamento, está liberada apenas para carros de passeio. Sem condições de tráfego para veículos de grande porte.

“Estamos tristes e solidários por conta de tudo que aconteceu com a nossa cidade ontem (domingo). Fomos atingidos pela forte chuva que veio de Petrópolis e devastou o 6º Distrito de Magé, deixando diversas pessoas ilhadas e desalojadas. Diversos rios da nossa cidade também transbordaram, causando um transtorno tremendo. Mas fomos para as ruas, trabalhamos durante toda a madrugada e continuamos nesta segunda-feira em todos os pontos mais afetados para realizar obras emergenciais para amenizar o sofrimento das pessoas. O nosso trabalho é feito com amor ao povo de Magé”, disse o prefeito Renato Cozzolino, destacando ainda o trabalho contínuo do governo desde o ano passado.

O bairro mais afetado foi Raiz da Serra e mais de 120 pessoas passaram pelos abrigos do sexto distrito de Magé. A força da enxurrada carregou a estrutura e criou um novo curso do rio. A Prefeitura está construindo uma ponte provisória. O bairro Parque dos Artistas também foi bem castigado pela chuva, com inundação por conta do transbordamento do Rio Piabetá que atravessa o bairro, invadindo casas e com dificuldade no escoamento.

Resgate em cachoeira e trilha na Serra

Na cachoeira do Véu da Noiva, um grupo de 11 pessoas foi resgatado após ser surpreendido pela tromba d’ água. Um outro grupo que estava fazendo trilha na Serra foi resgatado pela Defesa Civil na manhã desta segunda após passar a noite num abrigo improvisado.

Atendimento à população

As equipes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos estão mobilizadas no atendimento às pessoas afetadas pela chuva nos bairros mais atingidos: Raiz da Serra, Pau Grande e Parque dos Artistas. A Prefeitura está distribuindo cestas básicas, kit de material de limpeza e o cadastro das famílias para acompanhamento, pois muitos perderam documentos e a pasta já está viabilizando a segunda via de documentação.

A cidade tem dez pontos para arrecadação de kits de higiene, produtos de limpeza, alimentos, mobiliário e água mineral para as famílias atingidas nos oito CRAS, no poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso e na Escola Municipal Horácio Paiva, em Raiz da Serra.

“Quero destacar ainda que, durante todo o ano passado, o que mais nós fizemos foi dragar rios e fazer manutenção em ralos e bueiros. Então não foi por falta de trabalho da Prefeitura, mas por causa da força da água”, completou o chefe do Executivo.

No sexto distrito, são seis pontos de apoio para atender a região:

• Ginásio Poliesportivo Renato Medeiros - Av. Automóvel Club, s/n°, Fragoso

• Escola Municipal Geralda Alves da Silva - Rua Guarani, 1978 - Parque São Jorge, Piabetá

• Escola Municipal Prof. Daniel Soares Silva - Av. Automóvel Club, 745, Jardim Nazareno

• Escola Municipal Esmeralda Farias Pereira - Rua Morro das Cinzas, 121, Pau Grande

• Escola Municipal Renata Franco - Rua Manoel Paulo de Farias, s/n°, Fragoso/Alegria

• Piabetá Esporte Clube - Rua Governador Roberto Silveira, s/n°, Vila Carvalho