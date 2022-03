Educação de Magé recebe flautas para orquestra filarmônica municipal. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 18/03/2022 13:00

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, recebeu na última quarta-feira (16) a doação de 20 flautas doces para a montagem de um grupo de alunos que dará início à formação de uma orquestra filarmônica municipal. Os instrumentos foram doados pelo Instituto Libertas, que está trabalhando em conjunto com a Prefeitura também no recolhimento de resíduos de óleos vegetais no “Movimento Rio de Águas Limpas”.



“Além da parceria com o Instituto Libertas na questão de preservação da água, fomos agraciados com um pontapé inicial para criarmos uma Orquestra Filarmônica. Aqui na Escola Municipal Hilda da Silva Coelho vai começar o primeiro grupo, com 20 alunos, para iniciarmos esse projeto com as flautas”, disse a secretária Sandra Ramaldo.



A Escola Municipal Hilda da Silva Coelho, no Cantinho da Vovó (5º distrito), fará um processo com os alunos para selecionar os 20 agraciados que participarão do primeiro grupo musical. Entre os requisitos necessários para a participação no projeto estão a disponibilidade de aulas no contraturno e a manutenção do boletim escolar com média mínima de nota 7. O presidente do Instituto Libertas, Sidney Oliveira, revelou ainda que o objetivo é trazer mais instrumentos para Magé, como violino.