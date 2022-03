Magé realiza vistoria anual dos táxis até dia 30 de março | Magé | O Dia

Magé tem nova data de vistoria de táxis. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 17/03/2022 18:09

Magé - A Secretaria Municipal de Transportes iniciou no início de março, em sua sede, no bairro Limeira, 6º distrito (Piabetá), a vistoria anual dos 181 táxis licenciados na cidade. O calendário segue até 31 de março, com datas específicas e de acordo com a numeração das permissões (autonomias).



A documentação a ser apresentada é a mesma de anos anteriores, inclusive a aferição atualizada do taxímetro emitida pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem-RJ). De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, será aceito o documento 2020/2021, emitido em vistoria realizada pelo órgão estadual em setembro do ano passado em Magé.



Na primeira semana do cronograma, ou seja, dias 03, 04 e 07 de março, a vistoria é para táxis, com número de permissão de 01 a 045. O restante do calendário é o seguinte: 046 a 090, de 08 a 11-03; 091 a 135, de 14 a 18-03; 136 a 180, de 21 a 25-03 e de 181 a 222, de 28 a 31-03. O atendimento é das 9h às 17h.

Documentação para renovação das licenças: cópias do comprovante de residência; do último cartão expedido pela Semtran;da CNH dentro do prazo de validade, constando atividade remunerada; do CRVL 2021 ou 2022 e do seguro obrigatório – dentro do prazo de vistoria estabelecido pelo Detran-RJ – em nome do permissionário e da quitação do ISS;certidões negativas criminais (federal e estadual);atestado de saúde ocupacional;comprovante de inscrição no INSS como contribuinte individual;curso obrigatório de qualificação;certificados do IPEM de verificação do taxímetro 2021 e de verificação GNV (se houver).



O secretário municipal de Transportes, Junimar Borges, chama a atenção para o cumprimento do prazo.



“Estamos divulgando o prazo com bastante antecedência para que os taxistas juntem toda a documentação necessária e cumpram os prazos estabelecidos. Quem não realizar a vistoria no período determinado, ficará sujeito às sanções da lei”, disse o secretário.