O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações - Alexandre Simonini / Detran-RJ

Publicado 16/03/2022 15:13

Magé - No próximo sábado (19/3), o Detran.RJ vai promover o 55º mutirão de serviços, oferecendo cerca de 6,2 mil vagas para os serviços de identificação civil, habilitação e veículos. O atendimento será realizado em diversas unidades do departamento, em todo o Estado do Rio.Em Magé, o mutirão será de serviços para emissão da carteira de identidade das 8h às 14h. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site do Detran ( www.detran.rj.gov.br ) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir do meio-dia desta quarta-feira (9/2).O atendimento será no posto na Avenida Simão da Mota, 369, centro de Magé.