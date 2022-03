Cartões do Supera Rio estão disponíveis no posto do Sine Magé. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 16/03/2022 14:45

Magé - O posto do Sine Magé, órgão municipal vinculado ao Gabinete do Prefeito, informa que já estão disponíveis no local os cartões dos beneficiários inscritos no programa Supera Rio, do Governo do Estado. Para saber se o cartão está liberado nos novos lotes, o beneficiário deve fazer a consulta no site superarj.rj.gov.br e depois comparecer ao Sine Magé com identidade e CPF.



De acordo com o subsecretário municipal de Trabalho, Leandro Esteves, mais de 2 mil mageenses foram beneficiados com valores de até R$ 300 mensais, somando os lotes liberados agora com os anteriores desde o lançamento do programa. O posto do Sine Magé funciona na Rua Simão da Motta s/nº, ao lado dos Correios, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



O Supera Rio foi lançado pelo Governo do Estado em meados de 2021 para beneficiar os cidadãos afetados economicamente pela pandemia da Covid-19, isto é, têm direito ao benefício famílias na linha da pobreza ou extrema pobreza inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) mas não recebem outros benefícios sociais e pessoas que recebiam remuneração até R$ 1,5 mil antes da pandemia e não têm renda atualmente.