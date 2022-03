Professores da Escola Parque visitam unidade de conservação em Magé. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Professores da Escola Parque visitam unidade de conservação em Magé.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 16/03/2022 13:00 | Atualizado 16/03/2022 14:17

Magé - Um grupo de seis professores da Escola Parque, unidades Gávea e Barra da Tijuca, da Zona Sul do Rio, visitaram, no último sábado (12/03), o Parque Natural Municipal Barão de Mauá, no quinto distrito de Magé. A visita foi mediada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e pela empresa Espaço e Vida. “Estamos iniciando um diálogo para uma futura parceria entre a SMMA e a Espaço e Vida. Esta visita foi um reconhecimento da região para que os alunos da Escola Parque possam vir conhecer o espaço em breve”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Silvio Furtado.

Neste primeiro momento, foram visitados a Estação Guia de Pacobaíba (ponte de ferro), o mirante da Praia de Mauá e o Quilombo Quilombá de Bongaba, além do Parque Barão de Mauá. Na Unidade de Conservação Ambiental do município às margens da Baía de Guanabara, os professores puderam experimentar uma imersão no manguezal, guiados pelo funcionário Adeimantos Carlos da Silva, um dos administradores do parque que completou nove anos em 2021.

Além dele, os educadores ambientais da SMMA Bruno Nascimento e Fabiana Neumann também acompanharam a visita. “Todos ficaram encantados com as histórias e as riquezas de Magé e com a possibilidade de inserirem as crianças em um contexto, ao mesmo tempo, tão próximo, mas tão pouco explorado por quem não é da região”, declarou Bruno. De acordo com os servidores da Secretaria, os professores pretendem elaborar, junto com a Espaço e Vida, um roteiro para agendar a visita dos alunos.

No fim do passeio, os visitantes estiveram no Quilombo Quilombá, um dos três locais do município onde vivem descendentes de escravos. “Foi marcante e emocionante para todos a visita. Fomos recebidos pelo Pai Paulo, líder do lugar. Ouvimos histórias, comemos, bebemos e, antes de irmos embora, houve uma linda despedida feita pelos membros do quilombo”, relembrou Bruno.