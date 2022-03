Prefeitura de Magé disponibiliza vagas para alunos interessados em seguir carreira militar. - Reprodução.

Publicado 15/03/2022 18:08 | Atualizado 15/03/2022 22:29

Magé - Com objetivo de capacitar teórica, psicológica e fisicamente os alunos da Rede Municipal de Educação de Magé interessados nas carreiras militares, a Prefeitura oferece 245 vagas para alunos do 8º ou 9º ano das Unidades Escolares da Rede para o curso Pré-Militar. As inscrições acontecem até 18/3 nas unidades polo.

Em Magé, o polo de inscrição será na Escola Municipal Comendador Délio Pereira Sampaio; em Piabetá é na E.M. Professora Geralda Izaura Ferreira Telles; em Mauá o polo é na E.M. João Esperidião dos Santos; no distrito de Suruí é a E.M. Professora Ophélia Ribeiro Martins e em Santo Aleixo na E.M. Professora Ruth Taldo.

As aulas acontecerão aos sábados, de 7h30 às 16h30 e a escola ficará responsável pela alimentação dos alunos (desjejum/ lanche e almoço). A aula inaugural que será no dia 26 de março de 2022, às 9h na E. M. Geralda Izaura Ferreira Telles.

Os alunos inscritos no projeto e aprovados na prova teórica terão a possibilidade de acesso a um treinamento físico para o TAF – Testes de Avaliação Física. Esse treinamento, inicialmente, acontecerá em parceria com o Magé Tênis Clube.