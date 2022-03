Aprovados no último concurso estão recebendo capacitação. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 15/03/2022 11:00 | Atualizado 15/03/2022 17:15

Magé - Os 14 aprovados do último concurso público para o cargo de guarda municipal de Magé vão reforçar o time da corporação a partir do dia 18 de abril. Para isso se tornar realidade, os novos funcionários do município estão passando uma capacitação de mais um mês para atuar na cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Magé (SSPM), a guarda será expandida e outros distritos receberão os profissionais.



Segundo Diego Aguiar, subcomandante da Guarda, a capacitação está sendo feita pelos próprios guardas municipais com suas qualificações específicas. “Os integrantes da corporação são capacitados, temos um bacharel em direito, um formado em gestão de trânsito, outro em segurança pública e um professor de primeiros socorros. Estamos usando esses profissionais para capacitar os novos guardas”, detalha.



A SSPM também fechou uma parceria com outros órgãos. “A OAB estará aqui conosco fazendo uma palestra sobre abuso de autoridade e crimes da administração pública. Uma equipe do Instituto de Acolhimento Futuro Feliz falará sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ter aulas de condicionamento físico e defesa pessoal. Estamos preparando nossos guardas para prestar o melhor serviço à população”, explica o secretário André Lopes, mais conhecido como Sargento Lopes.



“Estou muito feliz por terem chamado os aprovados do concurso da Guarda e por assumir o meu cargo. Todo mundo sonha em ter um cargo público e estou realizada por isso. Estamos fazendo uma capacitação excelente, os professores são ótimos, isso é fundamental, porque não podemos ir para rua sem saber de nada”, conta Laurinda Ferreira, de 44 anos, que está ansiosa para começar nesta nova etapa da vida.



Quem também está feliz é o Márcio Anderson, morador de Parque Caçula, que está almejando a esperada estabilidade. “Tenho 51 anos, sou pai de cinco filhos e alcançar a estabilidade nos dá mais segurança. Estudei para esse concurso, consegui uma boa pontuação e estou com muita expectativa para oferecer um melhor serviço para população”, garante.