Moradores da Rua Ceará comemoram novo asfalto. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 15/03/2022 17:28

Magé - A Prefeitura de Magé segue com obras por toda a cidade. As vizinhas Rosilene da Cruz e Aparecida Torres que moram na Rua Ceará, em Piabetá finalmente comemoram a chegada do asfalto. Elas aguardavam ansiosamente pelo novo asfalto depois da Prefeitura arrancar a antiga pavimentação que estava completamente danificada.

“Nossa rua era horrorosa, cheia de buracos, poças d'água, não conseguíamos andar direito, um verdadeiro descaso. Achamos que nunca fosse chegar o asfalto, mas depois que entrou essa nova gestão criamos uma esperança e enfim recebemos a pavimentação”, conta a dona de casa, Rosilene.

A Dona Aparecida, de 57 anos, já está organizando a comemoração. “Agora só quero saber o dia da inauguração, porque vou combinar com a vizinhança para a gente fazer bolo e comemorar sim, coisa boa a gente precisa falar, porque reclamamos quando é para reclamar. Mas agora é hora de elogiar. O asfalto está nota 10 e estamos muito gratos por isso.

No fim de 2021, o prefeito Renato Cozzolino esteve na via e decidiu que ao invés da Operação Tapa-Buraco que seria feita local, decidiu fazer o recapeamento, retirando o antigo asfalto. Além disso, o time da Secretaria da Infraestrutura fez a troca de ralos, mudou as caixas coletoras e inseriu uma nova base (a camada que fica abaixo do asfalto).

“Os moradores da rua Ceará reclamavam há anos que não dava mais para fazer tapa-buraco. Quando chegamos aqui a via estava toda esburacada, chamei o secretário de Infraestrutura e disse para retirarmos o resto do asfalto que tinha. Preparamos toda a base, mexemos no que precisava ser feito e agora estamos pavimentando. Nesta via, tem uma transportadora, onde passavam caminhões e isso também prejudicou muito. Tenho certeza que os moradores estão felizes e que os imóveis irão valorizar”

Ao ver o asfalto caindo na porta do Drinks bar, o proprietário Saul Ornela, de 64 anos, comemorou o novo momento do negócio. “Era muita poeira, lama e buraco. Tenho um bar aqui na rua Ceará e isso dificultava muito o acesso dos clientes. Agora, está ótimo! Tenho certeza que o número de clientes vai aumentar”.