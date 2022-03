Honraria foi entregue ao prefeito Renato Cozzolino e ao secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, José Amaral em Cerimônia no Palácio Guanabara em memória das 233 vítimas da tragédia. - Divulgação/Álvaro Carvalho.

Honraria foi entregue ao prefeito Renato Cozzolino e ao secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, José Amaral em Cerimônia no Palácio Guanabara em memória das 233 vítimas da tragédia.Divulgação/Álvaro Carvalho.

Publicado 16/03/2022 14:26

Magé - A Prefeitura de Magé ganhou na última terça-feira (15) a Medalha Mérito da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro pelos serviços prestados aos petropolitanos no desastre que aconteceu no mês passado. A honraria foi entregue ao prefeito Renato Cozzolino e ao secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, José Amaral, numa cerimônia que aconteceu no Palácio Guanabara em memória das 233 vítimas da tragédia.



“Não fizemos nada mais do que a nossa obrigação que é ser solidário e ajudar ao próximo. Nos organizamos e mandamos nossos homens e maquinários logo cedo. Enviamos mais de 15 máquinas que ficaram 20 dias na cidade dando todo o suporte, no início a prioridade era resgatar as pessoas com vida. Enviamos também as equipes da Defesa Civil e do Samu que fizeram um trabalho excelente. Destaco que essa homenagem é para todos que deixaram suas famílias e foram ajudar nossa cidade irmã. Temos a sensação de dever cumprido”, garante Renato Cozzolino.



Magé foi o primeiro município a chegar na cidade. O trabalho começou cedo com a desobstrução da Estrada da Serra Velha que liga uma cidade a outra. “Eu divido essa medalha com todas as Secretarias da Prefeitura, porque foi um trabalho em conjunto. Nosso prefeito reuniu todos prontamente, montamos uma força-tarefa e saímos para ajudar. Sabíamos que não seria fácil, mas a missão foi cumprida”, conta José Amaral.



A missa foi celebrada pelo Dom Gregório Paixão, bispo da Diocese de Petrópolis, que discursou sobre o apoio que a cidade recebeu. “O perigo estava diante dos olhos dos voluntários, bombeiros, agentes da Defesa Civil e das equipes. Foi um ato de amor e solidariedade, ninguém parou de trabalhar, a vontade de resgatar as vítimas foi o que moveu todo mundo. A cidade acolheu esses filhos e hoje agradece por aqueles que nos ajudaram naquele momento tão difícil”.