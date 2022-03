Guarda Municipal intercepta 78 veículos entre ônibus, vans e utilitários na Operação Verão. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Guarda Municipal intercepta 78 veículos entre ônibus, vans e utilitários na Operação Verão.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 16/03/2022 15:01 | Atualizado 16/03/2022 15:03

Magé - Para conter a entrada desenfreada de excursões nas cachoeiras de Magé, a Guarda Municipal organizou a operação verão em sete pontos da cidade. Trinta e um veículos retornaram pois não tinham autorização e 78 veículos foram interceptados entre ônibus, vans e utilitários. Ao todo foram disponibilizadas 9 viaturas, 2 motos patrulhas e 1 reboque. Sessenta e cinco agentes estiveram envolvidos nesta operação. A operação acontece todos os finais de semana e feriado, até o fim do verão, em março de 2022.



Os pontos de fiscalização estiveram em locais estratégicos com grande movimentação turística como a subida da cachoeira Véu das Noivas, na Cachoeira Grande, próximo ao Tamanqueiro e Monjolos, em Santo Aleixo. Na estrada, os Guardas Municipais estiveram no viaduto do Jardim Esmeralda, caminho para o segundo distrito.



“Além dos guardas, também temos agentes da secretaria de transporte e meio ambiente e Funasa, a ação é conjunta. Muitas pessoas tentam acessar a cachoeira com garrafa de vidro e churrasqueira nosso papel e deixar os pontos turísticos organizados e cumprir as regras”, afirma o Secretário de Segurança, Sargento Lopes.



Os proprietários de veículos e/ou responsáveis pelas excursões devem iniciar o processo de credenciamento de acesso no setor de Protocolo da Prefeitura, que prevê o pagamento de uma taxa válida por um ano.

Após isso, deve-se agendar para buscar a autorização na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, com a apresentação dos seguintes documentos além da taxa paga: identidade, CPF e comprovante do responsável pela excursão e contrato do ônibus/micro-ônibus/vans (em caso de locação). A Secretaria funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Centenário 19, Pau Grande.