A prisão de Alexandre da Silva ocorreu por força de mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal do Fórum de Magé, resultado da Operação Captura IV - Divulgação

Publicado 17/03/2022 14:56 | Atualizado 17/03/2022 16:41

Magé - Policiais civis lotados na 66ª DP de Piabetá, coordenados pelo Delegado de Polícia Ângelo Lages, prenderam no início da manhã desta quinta-feira (17), Alexandre da Silva, acusado de tentativa de feminicídio. A prisão ocorreu por força de mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal do Fórum de Magé, resultado da Operação Captura IV, que visa tornar cada vez mais segura a Baixada Fluminense com a redução dos índices criminais.

A tentativa de feminicídio ocorreu na manhã do dia 6 de fevereiro, após o casal chegar em casa de uma festa. A vítima relatou que após chegarem do evento, seu então companheiro mandou que a mesma desbloqueasse seu celular e iniciasse uma conversa com um amigo para ver se não havia interesse além da amizade. Diante da recusa, a mulher foi brutalmente agredida com socos e chutes na cabeça vindo a cair no chão, momento em que Alexandre pegou uma navalha e passou a cortar o cabelo da vítima e a raspar sua sobrancelha.

Mesmo após desbloquear o aparelho, a vítima foi submetida a novas agressões, sendo pisoteada, tendo o agressor utilizado a navalha para cortar entre o dedo indicador e o polegar afirmando que arrancaria fora os dedos da vítima, para que não utilizasse mais aplicativo de mensagens.

Com a perda de sangue a vítima ficou inconsciente, momento em que o autor pegou um ferro de passar roupa e usou o seu fio para estrangulá-la. A sessão de tortura durou 30 minutos. A vítima foi salva por uma vizinha que escutou os pedidos de socorro da vítima e chamou os outros vizinhos, que foram até o local. O acusado fugiu avisando que iria voltar para matar sua companheira.

Alexandre da Silva foi localizado e preso em Piabetá, após o setor de inteligência ter cruzado uma série de informações possibilitando sua localização e prisão. Ele não resistiu a prisão e foi encaminhado ao sistema prisional onde ficará a disposição da Justiça.