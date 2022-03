Centros de Especialidades Odontológicas de Magé promovem ações de prevenção para mulheres. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Centros de Especialidades Odontológicas de Magé promovem ações de prevenção para mulheres.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 17/03/2022 18:01

Magé - A Prefeitura de Magé continua com as ações pelo Dia Internacional da Mulher. Desta vez, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu nos três centros de especialidades odontológicas da cidade ações de conscientização para as pacientes e funcionárias. Na unidade de Magé, a pauta foi sobre as lesões orais. Em Mauá, a turma da melhor idade recebeu dicas de como prevenir doenças bucais e já em Piabetá, a valorização da mulher foi o destaque com palestras e rodas de conversa.

“A maioria dos nossos pacientes são mulheres e não poderíamos deixar essa data passar em branco. A prevenção é a melhor forma de evitar problemas bucais, como cáries e lesões, por esse motivo frisamos o tema para as nossas acolhidas. Foi uma forma de homenageá-las, falar dos nossos serviços e da importância da mulher na sociedade”, explica a coordenadora da Saúde Bucal, Camila Rodrigues.