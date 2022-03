Prefeitura de Magé prorroga pagamento da cota única do IPTU até 30 de março. - Reprodução.

Publicado 18/03/2022 10:00

Magé - Os contribuintes de Magé têm até 30 de março para pagar o IPTU em cota única com 10% de desconto. As opções de pagamento são as agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e via Pix. A emissão está disponível no site oficial da Prefeitura ( mage.rj.gov.br ) ou em uma das agências de arrecadação espalhadas pela cidade.