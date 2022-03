Criminosos portavam alta quantidade de drogas na hora da abordagem. - Divulgação/34° BPM.

Publicado 17/03/2022 22:57

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta quinta-feira (17), cinco criminosos que durante um patrulhamento pelo bairro da Vila Esperança. Segundo a PM, os agentes avistaram os criminosos armados, que ao perceberem a presença da guarnição efetuaram diversos disparos, ocorrendo um confronto no local. Após cessarem os disparos, os policiais conseguiram deter os criminosos, que estavam também de posse de farto material entorpecente.



Com eles, os policiais encontraram uma réplica de pistola; dois celulares; um rádio transmissor; uma base carregadora; 157 Pinos de Cocaína de R$ 10,00; 25 Pinos de Cocaína de R$ 20,00; 14 Pino de Cocaína de R$ 30,00; 38 Tiras de maconha;78 Pedras de crack. A guarnição apresentou a ocorrência na 65ª DP onde os acusados permaneceram presos.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.