Creche Professora Márcia dos Santos Rocha fica em Nova Marília e acolhe até 200 crianças. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Creche Professora Márcia dos Santos Rocha fica em Nova Marília e acolhe até 200 crianças.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 18/03/2022 21:00 | Atualizado 19/03/2022 16:23

Magé - A Prefeitura Municipal de Magé inaugurou a creche Professora Márcia dos Santos Rocha, em Nova Marília. O espaço foi reformado e agora conta com seis salas de aula, parquinho, cantina e espaço para recreação. Segundo o prefeito Renato Cozzolino, os alunos receberão tablets e as salas serão climatizadas.



“Estamos dando um show de educação! Esta é a segunda unidade que inauguramos na nossa gestão e semana que vem tem uma na Limeira (6° distrito). Estamos dando mais conforto para a população que quer estudar perto de casa. A Creche Municipal Helena Brandão já estava cheia e os alunos indo para outro bairro, a compra deste espaço é mais um grande feito”, disse.

A secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, esteve no evento e disse que a creche acolhe até 200 crianças.



“Sempre que a gente entrega uma creche, a gente pensa naquela mãe que não tem com quem deixar os filhos. Na intenção de dar qualidade de vida aos moradores de Nova Marília, nós conseguimos adquirir esse espaço. Aqui as mães podem ficar tranquilas porque sabem que é um lugar onde a criança vai ser bem tratada e acolhida”, ressalta.

Segundo o prefeito Renato Cozzolino, os alunos receberão tablets e as salas serão climatizadas. Divulgação/Prefeitura de Magé.