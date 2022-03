Águas do Rio realiza atendimento em ação do Procon de Magé. - divulgação.

Águas do Rio realiza atendimento em ação do Procon de Magé.divulgação.

Publicado 30/03/2022 12:29

Magé - Nesta terça-feira (29), a Águas do Rio participou da ação ‘Feirão Limpa Nome’, do Procon de Magé. Foram prestados diversos serviços, entre eles orientações gerais sobre os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, esclarecimento de dúvidas e negociação de dívidas. O evento foi realizado no calçadão do centro da cidade, local de fácil acesso da população.

Isabel Cristina mora em Magé desde pequena. Assim que viu que tinha um ponto de atendimento da Águas do Rio, não perdeu a oportunidade e aproveitou para resolver suas demandas. “Eu estava sem tempo de ir à loja. Aproveitei que estava passando aqui e fui logo resolver as minhas coisas. O atendimento foi muito bom e tudo será resolvido”, disse.

“A participação da concessionária na ação do Procon de Magé é muito importante e relevante, pois reforça o nosso compromisso de sermos próximos e acessíveis aos moradores de nossas áreas de atuação. O nosso foco é levar água tratada para todos e garantir um atendimento de excelência”, disse Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense.

A próxima edição do ‘Feirão Limpa Nome’ já tem data marcada. Será neste dia 31 de março, a partir das 9h, na Praça Santos Dumont, em Piabetá. Os moradores que precisarem dos serviços da Águas do Rio podem ir até o local para receber o atendimento necessário.