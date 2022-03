Procon realiza Feirão Limpa Nome em Magé. - Divulgação.

Publicado 30/03/2022 10:00 | Atualizado 30/03/2022 12:15

Magé - Começou o Feirão Limpa Nome em Magé, o primeiro dia de atendimentos foi nesta terça no Calçadão da Rua Dr. Siqueira, no 1° distrito. O mutirão, organizado pelo Procon Magé para renegociação de dívidas, conta com a participação de 12 empresas: Águas do Rio, Enel, Itaú, Itaucard, Oi, Caixa Econômica, Bradesco, Nalin, Shop 15, Casas Bahia, Ponto Frio e Vivo.



“Isso ajuda a economia da cidade, ajuda nosso povo. Essa feira já acontece em outros lugares e a gente trouxe pra Magé. Conseguimos bons acordos, dívidas que eram de R$ 1200 por R$50 reais, de R$ 848 por R$ 84, R$ 120 por R$ 15 reais. O Itaú fez um acordo de R$ 30 mil por R$ 150 reais. Vale a pena vir aqui”, disse a coordenadora do Procon Magé, Renata Meirelles



No Brasil, 76,3% das pessoas físicas possuíam dívidas até o fim de 2022, número recorde de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Delma Cristina, 53 anos, é acompanhante e disse que a proximidade do serviço ajuda muito os trabalhadores. “Pra mim é ótimo! Muita gente trabalha e não tem tempo de ir a outro município, tendo o feirão aqui, já ajuda muito a vida da gente”, disse.



O serviço continua na praça de Piabetá, na próxima quinta, dia 31/03. Para acessar o serviço basta levar um documento de identificação com foto, CPF e nome da empresa credora, de 9h às 17h. Somente o titular poderá negociar a dívida.