O secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino, recebeu a premiação em nome da Prefeitura, em cerimônia realizada no Palácio Guanabara. - Divulgação/Prefeitura de Magé

O secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino, recebeu a premiação em nome da Prefeitura, em cerimônia realizada no Palácio Guanabara.Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 30/03/2022 13:42

Magé - Magé foi premiado no programa Desenvolve RJ, do Governo do Estado, por aderir ao sistema de “Alvará Automatizado”, através do qual é reconhecida a integração do município à simplificação de registros de empresas e negócios, como explica o secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino. Ele recebeu a premiação em nome da Prefeitura, em cerimônia realizada na última segunda-feira (28), no Palácio Guanabara.



“Disponibilizado pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), o sistema permite a obtenção dos documentos que autorizam o funcionamento de empresas com atividades de baixo risco. A emissão do alvará eletrônico automatizado é feita pelo Sistema de Registro Integrado (Regin)”, explicou o secretário.