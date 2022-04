Magé é finalista de prêmio XI Prêmio Prefeito Empreendedor Sebrae. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 07/04/2022 09:00 | Atualizado 07/04/2022 19:04

Magé - Magé foi um dos 30 finalistas do XI Prêmio Prefeito Empreendedor, do Sebrae, de um total de 39 municípios inscritos com 50 projetos. O governo do prefeito Renato Cozzolino competiu na categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos, com outras 15 cidades fluminenses. A cerimônia de entrega das placas aos finalistas e troféus aos ganhadores nas oito categorias do prêmio foi realizada nesta quarta-feira (06), no auditório da Fecomércio, no Flamengo, Zona Sul carioca.

Além do prefeito Renato Cozzolino, compareceram à cerimônia de premiação o secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino, a diretora de Desenvolvimento, Priscila Ferreira e o diretor de Agricultura, Luis Gustavo Ramos.

Magé concorreu ao prêmio com o projeto "Parceria que leva ao crescimento social e econômico”, mostrando o apoio do governo municipal aos pequenos agricultores na redução de custos de produção e incentivo ao empreendedorismo.

Ao longo de 2021, primeiro ano do governo Renato Cozzolino, a Prefeitura intermediou oferecendo frete para a compra compartilhada de calcário diretamente na mineradora, no Noroeste Fluminense, para 144 agricultores familiares e compra coletiva de mudas de palmito para 60 produtores.

No primeiro caso, cada saco de 50 quilos do insumo saiu a R$ 9 com o apoio da Prefeitura, ou seja, uma redução de 50% no custo da compra para os agricultores. Em relação ao segundo, a economia foi de 150%, isto é, cada muda foi adquirida por R$ 1,50 o valor unitário.

As demais sete categorias da premiação foram as seguintes: Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inovação e Desburocratização, Inovação e Sustentabilidade, Governança Regional e Cidade Empreendedora.