Magé vacina trabalhadores da saúde contra sarampo até a próxima sexta (8).Reprodução.

Publicado 06/04/2022 22:00

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Coordenação de Imunização da Secretaria de Saúde, iniciou a primeira fase da campanha de vacinação contra sarampo na última segunda (4) para trabalhadores de saúde. A campanha tem como objetivo evitar a transmissão do vírus da doença e a vacinação será apenas em quem ainda não tomou as duas doses do imunizante.



Entre os dias 4 e 8 de abril, estão sendo vacinados os trabalhadores de saúde das emergências municipais. Já os trabalhadores da saúde em geral serão imunizados entre os dias 18 e 30 de abril. A vacina será aplicada em todas as Unidades de Saúde da Família, de segunda a sexta-feira das 8h às 17; no Centro de Imunização, de segunda a sexta-feira das 7h às 17h; e na Super Tenda de Piabetá, com vacinação 24h. O Dia D da campanha será em 30 de abril.