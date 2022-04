Programa Melhor em Casa completa cinco meses e avança no atendimento de saúde a domicílio em Magé. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 05/04/2022 16:32 | Atualizado 05/04/2022 17:27

Magé - O programa Melhor em Casa, que oferece atendimento a domicílio e cuidados especializados para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas para sair de casa, completou cinco meses. Para celebrar o avanço do programa, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde se reuniu para apresentar os resultados e a elaboração do Plano Terapêutico Singular (PTS).

“Estamos atendendo 28 pacientes com duas equipes multiprofissionais e devido às patologias acolhidas pelo programa convidamos o psicólogo Nielson para falar sobre cuidados Paliativos. Faremos um estudo de caso dos pacientes atendidos para a elaboração do Plano terapêutico singular e avaliação de novos pacientes conforme os critérios do Programa”, explica Marcele Sousa, coordenadora do programa.

O Melhor em Casa é formado por duas equipes de atenção domiciliar, cada uma composta por dois médicos, duas enfermeiras, três técnicos de enfermagem e um fisioterapeuta. Além da equipe de apoio com psicólogo, assistente social e fonoaudióloga.

"Acolhemos residentes do município de 25 a 85 anos, pacientes que tenham passado pela rede de urgência e emergência, como hospitais, UPA e Unidades Mistas 24 horas, dentro ou fora de Magé. Pelo município, o paciente é encaminhado através de uma planilha no sistema e fora por encaminhamento médico entregue na Unidade da Saúde da Família mais perto de casa. Fazemos a primeira visita para verificar o laudo médico e encaminhamentos, caso esteja nos critérios o programa já começa o atendimento", explicou a coordenadora.