Águas do Rio realiza troca de equipamento e manutenção preventiva em represa da região. - Divulgação.

Publicado 04/04/2022 09:00 | Atualizado 04/04/2022 17:38

Magé - Para garantir a segurança operacional no fornecimento de água para o Centro de Magé, equipes da Águas do Rio realizaram a troca do registro do sistema de bombeamento que abastece a região. A necessidade de substituição do equipamento foi detectada pelo Centro de Operações Integradas, que monitora o sistema de água do município. Medidores instalados no sistema de água apontaram a baixa pressão na rede e avaliações técnicas indicaram a necessidade de trocar o registro, o que beneficiou cerca de 60 mil pessoas.

O sistema de água em Magé vem recebendo outras intervenções como a manutenção preventiva na represa Paraíso. “Magé é uma região abastecida por represas. Por conta disso, folhas, galhos e areia descem com a água. Para evitar que esses materiais prejudiquem o fornecimento de água, nossa equipe atua periodicamente na manutenção do sistema”, contou Paulo Vitor Soares, supervisor de Operações da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense.

A concessionária também trabalha na ampliação de rede de água na cidade. Desde o início das operações, 1,6 km de rede já foi assentado na região. “Trabalhamos para ampliar cada vez mais o acesso à água tratada, para levar além dos serviços, saúde e dignidade aos moradores”, finaliza Paulo Vitor.