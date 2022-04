Magé inaugura primeira escola do bairro Limeira. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 04/04/2022 07:04 | Atualizado 04/04/2022 17:15

Magé - Com capacidade para receber até 340 alunos, a Escola Municipal Professora Flávia Sampaio da Silva Ribeiro de Brito foi inaugurada no bairro da Limeira, em Piabetá. O espaço foi comprado, reformado e agora conta com oito salas de aula, sendo quatro com TV, parquinho, refeitório e seis banheiros.



“Essa escola foi adquirida no ano passado. Funcionava como uma unidade particular e estava abandonada. Nós compramos e reformamos. Conseguimos ampliar o espaço com duas salas de creche para atender as crianças de 2 e 3 anos. Muitas mães precisam trabalhar e não tem com quem deixar o filho. Agora elas têm a Escola Professora Flávia Sampaio”, enfatiza a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



O Prefeito Renato Cozzolino afirmou, que, a partir da próxima semana (5/4), a Prefeitura irá licitar mais quatro unidades escolares: Creche no Paranhos, Parque Santana, Murimarcia, a escola moderna do Buraco da Onça e Fragoso.



“Essa região precisava de uma escola e agora esse sonho se tornou realidade, mas não para por aí. Nosso projeto é construir 22 escolas neste ano,” disse o prefeito Renato Cozzolino.



A homenageada da noite, Flávia Sampaio, foi psicóloga e professora da rede municipal de ensino, esteve à frente do Atendimento Multidisciplinar Especializado e lutava pela causa das crianças com deficiência, buscando acessibilidade.



“A instituição de ensino é onde muitas coisas podem acontecer: educação, inclusão, amor. Ter o nome da Flávia atrelado a isso me deixa muito feliz. Todo trabalho que ela fez, seja na prefeitura, igreja ou outras instituições foi relevante. Tenho certeza que lá do céu, ela está feliz”, disse o marido, Alessandro Ribeiro.



Estiveram presentes no evento os secretários de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço; Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara; Meio Ambiente, Silvio Furtado; Segurança e Ordem Pública, Sargento Lopes; os vereadores Arthur Cozzolino, Leo da Vila, Portugal, Silmar Braga e Valdeck Ferreira.