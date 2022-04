Magé

Encerramento do mês da mulher conta com palestras sobre violência doméstica em Magé

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher de Magé realizou uma ação na Casa dos Conselhos com palestras sobre o ciclo da violência, nutrição e um café da tarde para as mulheres do município.

Publicado 31/03/2022 18:00 | Atualizado há 41 minutos