Prefeitura de Magé adere Campanha do Dia Azul em homenagem ao autismo. - Reprodução.

Prefeitura de Magé adere Campanha do Dia Azul em homenagem ao autismo.Reprodução.

Publicado 31/03/2022 12:00

Magé - No Dia Azul (2/4), a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Saúde, realizará uma ação em homenagem ao dia de conscientização mundial do autismo. O evento acontecerá na praça Dr. Nilo Peçanha, de 9h às 12h e conta com oficinas de artes, música, artesanato, palestra, orientações, atividades recreativas sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA), mostra de trabalhos pelos artistas autistas e muito mais.

“Em Magé, temos alguns dispositivos que ofertam o atendimento à pessoa com autismo. No CAPS é realizado o atendimento psicossocial, já o Atendimento Multidisciplinar Especializado (AME) cuida dos alunos da rede municipal. É muito importante ter um olhar cuidadoso não só com o público infantojuvenil, mas com todas as idades, atendendo a demanda do município e promovendo a inclusão”, disse a coordenadora municipal da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, Michelle Medeiros.

Sobre Autismo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por dificuldades na comunicação, comportamentos repetitivos e restritos que afetam a interação social e a aprendizagem. Antigamente, o autismo era compreendido como esquizofrenia e após a publicação de alguns artigos, em 1980 foi considerado um transtorno distinto. A noção de autismo como um espectro só foi desenvolvida em 2013.

De acordo com a Lei 12.764/12, é direito da pessoa com TEA o acesso às políticas públicas, incluindo educação especial, assistência social e saúde. Embora não exista cura, existem tratamentos diversos atualmente e com o apoio adequado podem colaborar e muito para a sociedade.