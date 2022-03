"A Prefeitura realizou o desassoreamento do Canal e isso é de extrema importância para desafogar o Centro de Magé na época das fortes chuvas. Isso vai evitar os alagamentos que causam tantos transtornos para a população", disse o secretário Municipal de Governo e de Fazenda, Vinicius Cozzolino. - Divulgação/Phelipe Santos.

Magé - A Prefeitura de Magé inaugurou esta terça-feira (29/03), no primeiro distrito, o Parque Linear Hélio da Silva. A cerimônia contou com a presença do prefeito de Magé, Renato Cozzolino, que anunciou que a segunda etapa, com intervenções do outro lado do rio, na Vila da Liberdade, já começou. “No início do meu governo, estive aqui com o secretário de Infraestrutura da época, o Samyr (Harb), e vi a situação de abandono que existia. Foram vários caminhões de aterro para deixar a área pronta para o que pretendíamos. Hoje, estamos inaugurando uma das mais importantes obras da minha administração, que vai continuar na outra margem”, revelou.



Com o prefeito, estava o secretário Municipal de Governo e de Fazenda, Vinicius Cozzolino, que fez questão de frisar que a nova área de lazer é muito mais do que apenas um embelezamento do bairro: “A Prefeitura realizou o desassoreamento do Canal e isso é de extrema importância para desafogar o Centro de Magé na época das fortes chuvas. Isso vai evitar os alagamentos que causam tantos transtornos para a população”. Vinicius afirmou que conversou com o prefeito sobre a ideia de levar ao parque o projeto Magé Conectada e oferecer para os moradores e visitantes internet gratuita no local.



Secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira ratificou o que foi dito pelo prefeito. “O Parque Linear é uma das obras mais emblemáticas do governo. São 2 mil m2 com mobiliário urbano moderno, 55 postes de luz de LED, píer suspenso, atracadouro, piso intertravado e um quiosque para uso da população”, listou.

Homenagem



O nome dado ao parque foi uma homenagem proposta, na Câmara de Vereadores, pelo vereador Silmar Braga. Hélio da Silva, o Helião, morreu em 2006, vítima de um infarto, aos 68 anos. Pai de dez filhos e avô de 30 netos, nasceu em Magé e deixou viúva Benedita Maria de Jesus, que, aos 80 anos, participou da cerimônia de inauguração. A filha caçula de Helião, Élen da Silva, 36, agradeceu a iniciativa da Prefeitura, no palanque, ao lado do prefeito Renato Cozzolino. “Meu pai tinha um coração enorme e era um homem muito bom. E, como ele fundou um time de futebol no bairro, o Renaissance, minha casa vivia cheia, repleta de alegria”, relembrou.



Para prestigiar a inauguração do Parque Linear Hélio da Silva, vários secretários e vereadores, além da primeira-dama Lara Torres e da vice-prefeita Jamille Cozzolino, estiveram no Canal.

Parque Linear Hélio da Silva. Divulgação/Phelipe Santos.