Acolhido do Programa Futuro Feliz faz 18 anos e é o mais novo contratado do município de Magé.Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 30/03/2022 16:21

Magé - Cleiton Monteiro, de 18 anos, é o mais novo funcionário da Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura de Magé. O jovem recebeu a notícia na última segunda-feira (28) na comemoração de despedida da Unidade Institucional de Acolhimento Institucional Futuro Feliz (UIAFF), onde viveu por 9 anos. A celebração foi na pizzaria Delacosta, em Piabetá, que promoveu o rodízio gratuito para o jovem e os outros acolhidos pela instituição municipal.

“Só tenho que agradecer a Deus e depois ao nosso prefeito Renato Cozzolino por esse apoio na minha saída da unidade. Quero agradecer a todos que estiveram comigo nesse momento e nesses quase 10 anos que fiquei na unidade. Fiquei feliz por receber o documento de contratação na pizzaria, só tenho que agradecer de verdade por essa oportunidade”, diz Cleiton.

O anúncio da contratação foi feito pela coordenadora da UIAFF, Ludmila Cruzal. “Cleiton chegou na unidade com apenas 9 anos. Ele é muito comunicativo e solícito. Teve alguns percalços no caminho, porém sempre voltava, pois, aqui era o seu lar e se sentia protegido e acolhido. Mas tudo isso contribuiu para que ele evoluísse e alcançasse a maturidade. Nossa unidade atende crianças e adolescentes de até 18 anos incompletos, como ele fez 18 chegou a hora seguir seu caminho e conseguimos com o apoio do governo presenteá-lo com um emprego”, conta a coordenadora.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, e a coordenadora da Proteção Social Especial, Juliana Vasconcelos, participaram da comemoração. “Nós temos um carinho especial pelas crianças e adolescentes do Futuro Feliz. Eles são parte da família da Assistência desde que assumimos a Secretaria, fazemos tudo por eles. Sempre fazemos parcerias com instituições para eles estudarem, façam cursos e saiam da unidade prontos para a vida. Quero agradecer a toda equipe do Futuro Feliz, o prefeito Renato Cozzolino e a primeira-dama Lara pela oportunidade que deram ao Cleiton”, declara Flávia.

“Para nós que somos assistentes sociais é gratificante ver o crescimento das pessoas acompanhamos. O nosso olhar é de carinho e cuidado e vemos o quanto o nosso trabalho é importante. Em nome de toda a equipe do Futuro Feliz e da Assistência desejamos ao Cleiton um caminho de muito sucesso nessa nova trajetória”, finaliza Juliana.