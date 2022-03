Publicado 31/03/2022 08:00



Magé - Os mageenses já podem baixar e se cadastrar no aplicativo Colab Cidadão. A plataforma digital está disponível para download em sistemas operacionais iOS e Android, através do site https://www.colab.re . O download é gratuito sendo preciso que o usuário se cadastre para ter acesso às funcionalidades.

O prefeito Renato Cozzolino é enfático sobre a novidade: “Quem ganha com isso é o cidadão, é o mageense. O melhor disso tudo é o cidadão entender que não vai mais precisar ficar pedindo favor a um e outro. É entrar no Colab e fazer seu pedido direto no aplicativo, nosso relacionamento é direto e o cidadão é protagonista desse processo. E quero velocidade máxima na resposta às demandas”, afirma.



“Agora você pode pedir um reparo de iluminação, pagar seu IPTU on-line e agendar para tomar a vacina da Covid-19 direto do seu celular, em casa! A modernização e digitalização dos serviços públicos se tornou uma demanda urgente, especialmente com a pandemia que tornou necessário o distanciamento. Estamos investindo em tecnologia e a implantação do Colab é uma das ferramentas que colocamos nas mãos do mageense”, complementa o secretário de Governo, Vinicius Cozzolino, que além de entusiasta da modernização, atuou diretamente na articulação e criação da página de Magé no Colab.



A diretora da plataforma, Íria Almeida, destaca que todos ganham com o auxílio da tecnologia. “A Prefeitura vai enxergar o seu pedido e isso vai virar um processo no Executivo onde ganha o cidadão, ganha a gestão que vai conseguir ver onde, de fato, estão os problemas na cidade e direcionar esforços para sanar esses problemas como coleta de lixo, buracos e recapeamento de vias, tem uma infinidade de serviços com o Colab. E se o prefeito e o secretariado identificarem algo e quiserem adicionar no menu, acrescentamos no app e, a Prefeitura não só colhe a demanda, ela responde o cidadão”, ratifica.



Opine sobre o aniversário de Magé



O app é destinado aos serviços de zeladoria urbana e incentivo ao engajamento da população na gestão participativa, através de consultas públicas. A consulta de lançamento do app é sobre a atração do aniversário de 457 anos de Magé, celebrado em 9 de junho. Baixe o app, cadastre-se e opine sobre quem deve cantar o ‘Parabéns para Magé’: Gusttavo Lima, Turma do Pagode ou Jota Quest.