Magé é parte integrante do novo Mapa do Turismo Brasileiro. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Magé é parte integrante do novo Mapa do Turismo Brasileiro.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 30/03/2022 17:19

Magé - O Ministério do Turismo divulgou na última segunda-feira (28), o novo Mapa do Turismo Brasileiro, e agora Magé está presente no instrumento que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e identifica de forma facilitada as necessidades de investimentos e ações para a promoção do setor turístico.



“Desde novembro a equipe da Subsecretaria de Turismo está se movimentando para atender os requisitos para integrar o Mapa. A construção de políticas públicas muitas vezes é um trabalho que ninguém percebe, mas acontece para ser alicerce da atividade turística. Esse certificado chega como resultado de toda essa ação e a inclusão no mapa beneficia o município diretamente com ações e recursos para ampliar o desenvolvimento da atividade turística mageense”, conta o assessor de assuntos estratégicos do Gabinete, Gilson Rodrigues, que participou diretamente na inclusão de Magé no mapa.



Magé foi categorizado na região da Baixada Verde e recebeu classificação C, em uma variação que vai de A até E – onde a classificação máxima na região foi B. A classificação considera o desempenho da economia no Turismo, a partir de variáveis como: quantidade de estabelecimentos de hospedagens, empregos no setor, estimativa de visitantes domésticos, estimativa de visitantes internacionais e arrecadação de impostos federais pelo setor turístico. De acordo com o subsecretário de Turismo, Luiz Otávio Rosário, o objetivo é elevar a classificação do município.



“Nós assumimos o compromisso de priorizar o Turismo de Magé e torná-lo uma das potências na economia da cidade. Estamos trabalhando na conscientização do setor público de quanto o turismo é importante e nosso objetivo é fazer com que Magé deixe de ser um potencial turístico para ser um produtor turístico”, explicou.