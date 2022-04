Após o grande sucesso da primeira edição do Canta Magé, a Prefeitura decidiu realizar uma edição exclusiva para o público infantil. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 01/04/2022 10:12

Magé - Após o grande sucesso da primeira edição do Canta Magé, concurso musical que reuniu cantores mageenses e premiou Moema Soares em 2021, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Comunicação e Eventos e da Fundacional Educacional e Cultural, decidiu realizar uma edição exclusiva para opúblico infantil. As inscrições para o Canta Magé Kids começarão às 11h da próxima segunda-feira (4) e vão até às 15h do dia 9 abril através do site oficial ( mage.rj.gov.br ).

“É um momento de extrema alegria dar continuidade a um projeto muito exitoso através do concurso do ano passado e se consolidou no calendário artístico e cultural da cidade. Nesta segunda edição nós vamos fazer o Canta Magé Kids para crianças de 7 a 15 anos e esperamos ter muitas surpresas, grandes alegrias e bastante emoção”, disse o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço.

De acordo com o edital, poderão se inscrever crianças com no mínimo sete anos completos e adolescentes com no máximo 15 anos, e os participantes deverão estar acompanhados por seus respectivos representantes legais durante todo o processo de realização do festival.

“Esse festival elevou a classe artística e cultural de Magé. Para este ano quisemos dar a oportunidade para nossas crianças, porque nessa faixa etária também há muita gente boa e pode impulsionar novos pequenos artistas. Papais, mamães e responsáveis, apoiem seus filhos culturalmente, preparem aquele vídeo especial e não deixem de inscrevê-los em nosso festival”, enfatizou a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

Para as inscrições através da internet, os candidatos com seus responsáveis deverão ler completamente o regulamento; gravar um vídeo de até 1 (um) minuto e 30 (trinta) segundos de uma apresentação musical; preencher integralmente o formulário de inscrição e o questionário disponibilizando o vídeo do participante; e confirmar ciência sobre a liberação de uso de imagem e das regras do Canta Magé Kids.

Entre os dias 11 e 13 de abril, das 9h às 17h, o responsável legal deve realizar a comprovação documental de forma presencial na sede da Secretaria de Comunicação e Eventos, localizada na Rua Dr. Domingos Belizze, 285 – Centro, Magé. Os documentos necessários são original e cópia legível da Certidão de Nascimento ou RG e CPF dos participantes, além de RG, CPF e comprovante de residência no nome do responsável.

A premiação do concurso será na quantia bruta e total de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao primeiro colocado, R$ 3.000,00 (três mil reais) ao segundo colocado e R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao terceiro colocado.

Confira o cronograma do Canta Magé Kids

04/04 a 09/04 – Inscrições on-line no sitemage.rj.gov.br

11/04 a 13/04 – Confirmação presencial e entrega de documentação

14/04 – Divulgação dos candidatos classificados para a pré-seleção dos vídeos

18/04 – Divulgação dos grupos classificados para audições

26/04 a 28/04 – Audições presenciais

29/04 – Divulgação dos classificados para a fase eliminatória

30/04 – Sessão fotográfica com classificados

07/05, 14/05 e 21/05 – Lives eliminatórias

23/05 – Reunião para sorteio dos trios

28/05 – Workshop

04/06 – Semifinal

11/06 - Final.