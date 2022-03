"A UPA agora faz parte do município e isso é uma vitória para nós, pois conseguiremos dar a estrutura e o suporte como estamos fazendo em todos os equipamentos de Magé", disse o prefeito Renato Cozzolino - Divulgação / Álvaro Carvalho

"A UPA agora faz parte do município e isso é uma vitória para nós, pois conseguiremos dar a estrutura e o suporte como estamos fazendo em todos os equipamentos de Magé", disse o prefeito Renato CozzolinoDivulgação / Álvaro Carvalho

Publicado 31/03/2022 15:08 | Atualizado 31/03/2022 15:08

Nilópolis - A Prefeitura de Magé assumiu, no último domingo (27/03), a gestão da única Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, localizada no Parque Santana, ao lado do Fórum de Piabetá, sexto distrito. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade vai passar por melhorias estruturais, o atendimento odontológico será estendido e as especialidades serão ampliadas.

O prefeito Renato Cozzolino e a vice-prefeita Jamille Cozzolino fizeram uma visita à unidade. “A UPA agora faz parte do município e isso é uma vitória para nós, pois conseguiremos dar a estrutura e o suporte como estamos fazendo em todos os equipamentos de Magé. Hoje fizemos uma visita técnica e constatamos alguns problemas que já estão sendo resolvidos. Vamos oferecer um atendimento digno à população”, garante Renato.

A unidade vai receber melhorias estruturais para acabar com o vazamento e vai ser toda climatizada. Nesta semana, as equipes fizeram manutenção do gerador, limpeza, poda de árvores e iluminação. A equipe médica de plantão é composta por dois pediatras e quatro clínicos.