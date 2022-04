Prefeitura flexibiliza uso de máscaras em Magé. - Reprodução.

Prefeitura flexibiliza uso de máscaras em Magé.

Publicado 01/04/2022 18:00 | Atualizado 01/04/2022 20:41

Magé - Considerando as análises da situação epidemiológica da Covid-19 em Magé, o prefeito Renato Cozzolino assinou o decreto nº 3549/2022, que desobriga o uso de máscaras faciais para o acesso e a permanência nas dependências dos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, salvo nos estabelecimentos de prestação de saúde de Magé.

O decreto também desobriga o uso de máscaras em veículos de uso público e ressalta que nos locais em que a Secretaria Municipal de Saúde determinar a permanência do uso obrigatório de máscaras de proteção respiratória, permanecerão em vigor as penalidades dispostas no artigo 5º da Lei Estadual 8.859/2020. Por meio deste ato, também foi revogado o Decreto 3.471, de 14 de maio de 2021, que estabeleciaas medidas restritivas que estavam em vigor na cidade.