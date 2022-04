Magé inaugura Funerária do Povo. - Divulgação.

Magé inaugura Funerária do Povo.Divulgação.

Publicado 01/04/2022 10:44 | Atualizado 01/04/2022 20:28

Magé - Para dar mais conforto e dignidade aos familiares das pessoas que faleceram, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, inaugurou a Funerária do Povo, no primeiro módulo da rodoviária Piabetá. O local recebe a parte administrativa do serviço funerário municipal às famílias em situação de extrema vulnerabilidade social de acordo com os critérios da Lei 2252/2014.

Na cerimônia, o prefeito Renato Cozzolino anunciou ao lado da madrinha da Assistência Social, a primeira-dama Lara Torres, que todos os distritos receberão a funerária para facilitar o atendimento aos enlutados.

“A Prefeitura sempre prestou esse auxílio às pessoas que perderam seus entes queridos, mas muitas não sabiam onde recorrer e por isso nós decidimos fazer nossa funerária do povo, com um espaço físico na rodoviária de Piabetá. A nossa meta é ampliar esse serviço e colocar um polo da funerária em cada distrito para facilitar esse atendimento”, garante o prefeito Renato Cozzolino.

“Vamos dar mais conforto, melhores condições e dignidade a essas famílias que já estão passando por um momento difícil. Então nada mais justo elas serem acolhidas com respeito e por um serviço mais humanizado”, ressalta a primeira-dama Lara Torres.

Auxílio Funeral

O auxílio funeral é um benefício respaldado na lei de benefícios eventuais para as pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade e que no momento difícil da perda do ente querido não tem condições financeiras para arcar com os custos.

“Diferente do que muitas pessoas acham, aqui não vai ter velório e nem preparação do corpo, porque o município tem uma funerária específica que faz esse trabalho. A funerária do povo é o espaço de acesso ao benefício que garante uma urna, totalmente digna e todos os implementos necessários, direito ao translado, sepultamento gratuito nos cemitérios da cidade e isenção de taxas. Vale ressaltar que o serviço é para o morador de Magé”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

Estiveram presentes os secretários de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço; Educação e Cultura, Sandra Ramaldo; Trabalho, Fernando Cozzolino; Proteção e Defesa Civil, José Amaral; Transporte, Junimar Borges; Esporte, Geilton Câmara e Vinicius Cozzolino, secretário de Governo e Fazenda. Além da subsecretária de Assistência Social, Fernanda Harb e dos vereadores Silmar Braga, Valdeck Ferreira, Leandro Rodrigues e Fernando do Salão.

A funerária do povo funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h. Fora do horário de expediente e aos finais de semana, o atendimento é feito pelo plantão através dos telefones (21) 99696-2489 e (21) 98878-8509.